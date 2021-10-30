فرعون: فليستقل قرداحي من بكركي ويعلن التزامه بحياد لبنان

غرد النائب السابق ميشال فرعون على "تويتر" قائلًا: ألم يسمع الوزير نداء بطريركه لحياد لبنان؟

فليستقل من بكركي ويعلن إيمانه والتزامه بمبدأ حياد لبنان ضمن عروبته، وإلّا فيكون من المشاركين لربح مليون على حساب مصلحة لبنان ومليارات للبنانيين في لبنان وخارجه وخصوصاً الخليج.