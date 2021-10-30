لبنان

عداد كورونا في لبنان.. 664 اصابة وهذا عدد الوفيات

Lebanon 24
30-10-2021 | 10:08
A-
A+
Doc-P-880888-637712105354625817.jpg
Doc-P-880888-637712105354625817.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 664 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 641339.

كما أعلنت تسجيل 7 حالات وفاة جديدة بالفيروس ترفع الحصيلة الإجمالية للمتوفين إلى 8495.
 
مواضيع ذات صلة
بالارقام... إلى اللبنانيين: هذا جديد الاصابات والوفيات اليومية بـ"كورونا" (صورة)
lebanon 24
30/10/2021 19:06:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وفيات كورونا في العالم تلامس الـ5 ملايين
lebanon 24
30/10/2021 19:06:04 Lebanon 24 Lebanon 24
4 وفيات بفيروس كورونا في لبنان.. ماذا عن الاصابات؟
lebanon 24
30/10/2021 19:06:04 Lebanon 24 Lebanon 24
المغرب يسجل 201 إصابة و6 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
lebanon 24
30/10/2021 19:06:04 Lebanon 24 Lebanon 24

كورونا

وفيات

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:19 | 2021-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:57 | 2021-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:13 | 2021-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2021-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:03 | 2021-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:46 | 2021-10-30
11:33 | 2021-10-30
10:54 | 2021-10-30
10:44 | 2021-10-30
10:42 | 2021-10-30
10:38 | 2021-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website