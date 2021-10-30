عداد كورونا في لبنان.. 664 اصابة وهذا عدد الوفيات

أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 664 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 641339.



كما أعلنت تسجيل 7 حالات وفاة جديدة بالفيروس ترفع الحصيلة الإجمالية للمتوفين إلى 8495.