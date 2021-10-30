لبنان

مجموعة "100% لبنان".. يؤلمنا أن نصل الى هذا الدرك في العلاقات الأخوية مع الخليج

Lebanon 24
30-10-2021 | 10:38
A-
A+
Doc-P-880896-637712123850096558.jpg
Doc-P-880896-637712123850096558.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن مجموعة من الاقتصاديين ورجال الاعمال والمثقفين البيان التالي: 
 
لبنان الذي عرف على مدى السنين بقبلة الشرق وملتقى الحضارات، بلد العلم والفكر والثقافة والفن والابداع، يؤلمنا نحن مجموعة "100% لبنان" الحاضنة لمجموعات القطاع الخاص في اكثرية تفرعاته، أن نصل الى هذا الدرك في العلاقات الأخوية مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، المحبة للبنان واللبنانيين والتي لم تتوانى عن الوقوف الى جانب الدولة اللبنانية منذ الاستقلال وفي أحلك الظروف عبر دعم سيادة لبنان واستقلاله حتى امام المحافل الدولية سياسيا، ومساهمتها الفعالة للبنان بحل أزماته الاقتصادية بقطاعيه العام والخاص، لذا نستنكر بشدة ما أصابها من مواقف مسيئة بحقهم من بعض اللبنانيين والتي لا تشبهنا ولا تمثلنا نحن المقيمين ولا الجالية اللبنانية.

وبالتالي فاننا نؤمن بأن لبنان لا يمكن ان يستمر ويتخطى مشاكله السياسية والاقتصادية بعيدا عن محيطه وعمقه العربي ونطالب الدولة اللبنانية التعاطي بمسؤولية عالية عبر اتخاذ الأجراءات الفورية اللازمة والعمل على اعادة لبنان الى كنف الشرعية العربية والدولية والتزام مبدأ الحياد والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول ويعود لبنان بلعب دوره كشرفة العرب على المتوسط.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:19 | 2021-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:57 | 2021-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:13 | 2021-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2021-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:03 | 2021-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:46 | 2021-10-30
11:33 | 2021-10-30
10:54 | 2021-10-30
10:44 | 2021-10-30
10:42 | 2021-10-30
10:08 | 2021-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website