مجموعة "100% لبنان".. يؤلمنا أن نصل الى هذا الدرك في العلاقات الأخوية مع الخليج

صدر عن مجموعة من الاقتصاديين ورجال الاعمال والمثقفين البيان التالي:

لبنان الذي عرف على مدى السنين بقبلة الشرق وملتقى الحضارات، بلد العلم والفكر والثقافة والفن والابداع، يؤلمنا نحن مجموعة "100% لبنان" الحاضنة لمجموعات القطاع الخاص في اكثرية تفرعاته، أن نصل الى هذا الدرك في العلاقات الأخوية مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، المحبة للبنان واللبنانيين والتي لم تتوانى عن الوقوف الى جانب الدولة اللبنانية منذ الاستقلال وفي أحلك الظروف عبر دعم سيادة لبنان واستقلاله حتى امام المحافل الدولية سياسيا، ومساهمتها الفعالة للبنان بحل أزماته الاقتصادية بقطاعيه العام والخاص، لذا نستنكر بشدة ما أصابها من مواقف مسيئة بحقهم من بعض اللبنانيين والتي لا تشبهنا ولا تمثلنا نحن المقيمين ولا الجالية اللبنانية.وبالتالي فاننا نؤمن بأن لبنان لا يمكن ان يستمر ويتخطى مشاكله السياسية والاقتصادية بعيدا عن محيطه وعمقه العربي ونطالب الدولة اللبنانية التعاطي بمسؤولية عالية عبر اتخاذ الأجراءات الفورية اللازمة والعمل على اعادة لبنان الى كنف الشرعية العربية والدولية والتزام مبدأ الحياد والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول ويعود لبنان بلعب دوره كشرفة العرب على المتوسط.