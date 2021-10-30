لبنان

الإمارات تسحب دبلوماسييها من بيروت: ننصح المواطنين بعدم السفر إلى لبنان

Lebanon 24
30-10-2021 | 10:44
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قررت الإمارات سحب دبلوماسييها من بيروت، ناصحة مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان.
 
وقالت: "لا نقبل نهج بعض المسؤولين اللبنانيين تجاه السعودية".
 
توازيًا، أكدت الإمارات استمرار العمل بالقسم القنصلي ومركز التأشيرات في بعثتها لدى بيروت.
 
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