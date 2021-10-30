الإمارات تسحب دبلوماسييها من بيروت: ننصح المواطنين بعدم السفر إلى لبنان

قررت الإمارات سحب دبلوماسييها من بيروت، ناصحة مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان.

وقالت: "لا نقبل نهج بعض المسؤولين اللبنانيين تجاه السعودية".

توازيًا، أكدت الإمارات استمرار العمل بالقسم القنصلي ومركز التأشيرات في بعثتها لدى بيروت.