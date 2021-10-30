قرداحي غادر بكركي من دون الإدلاء بتصريح.. و "غموض" يكتنف قرار الإستقالة

بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، غادر وزير الإعلام جورج قرداحي الصرح البطريركي من دون الإدلاء بأي تصريح.

وكان قرداحي وصل إلى بكركي عند الساعة الـ5.30 من مساء اليوم السبت، وذلك بعد تفاقم الأزمة الدبلوماسية بين لبنان والسعودية ودول الخليج.

وأثناء دخوله للقاء الراعي، ردّ قرداحي على سؤال صحافي حول إمكانية استقالته بالقول: "خلينا نشوف غبطة البطريرك شو بدو".

وبعد انتهاء اللقاء، تحدثت قناة الـ"MTV" عن تكتّم شديد من قبل الطرفين بعد لقاء الراعي - قرداحي، إذ جرى تقييم لقرار الاستقالة من عدمه وما هو أجدى للبلد وقد يكون الراعي نصح وزير الاعلام بالاستقالة.

وأشارت الـ"MTV" إلى أنّ الراعي أصرّ في لقائه مع قرداحي على اعتماد الحياد ليرعى علاقة لبنان بالدول المجاورة.