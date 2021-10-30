لبنان

معلومات مُهمّة عن تكلفة "دفتر السواقة".. هل ازدادت؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-10-2021 | 13:09
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تشهدُ دوائر "النافعة" في الآونة الأخيرة، ضغطاً كبيراً بسبب تراكم الطلبات المخصصة لـ"دفاتر السواقة". 

وعلم "لبنان24" إنّ البت بالطلبات وتحديد مواعيد لإجراء امتحانات من أجل نيل "دفتر السواقة"، بات يستغرق أكثر من شهرين، علماً أنه كان يحتاج في السابق لأسبوعٍ كحدّ أقصى.

ومع هذا، قالت مصادر مطلعة على شؤون هيئة إدارة السير لـ"لبنان24" إنّ "رسوم الطلبات ما زالت على حالها، إلا أن تكلفة الاستحصال على دفتر السواقة بين أجور المكتب والتدرب والإمتحان وغيرها قد ازدادت بسبب العديد من العوامل مثل غلاء البنزين وانقطاع الكهرباء والمازوت".

ولفتت المصادر إلى أنّه "في بعض دوائر النافعة، وصلت تكلفة دفتر السواقة إلى 800 ألف ليرة في حين أنه في دوائر أخرى تجاوزت التكلفة المليون و200 ألف ليرة".

لبنان

خاص

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