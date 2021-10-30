حدث غريب في معمل الزهراني.. ماذا جرى؟ (صورة)

تمكن عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني، وبعد جهودٍ مضنية، من إنقاذ سلحفاة كانت قد علقت في شفاطات معمل الزهراني الحراري.





وبعد اخضاعها لكشف دقيق من قبل الجهات المختصة تبين أنها بصحة جيدة، فتمت اعادتها الى المياه.