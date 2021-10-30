لبنان

حدث غريب في معمل الزهراني.. ماذا جرى؟ (صورة)

Lebanon 24
30-10-2021 | 13:44
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تمكن عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني، وبعد جهودٍ مضنية، من إنقاذ سلحفاة كانت قد علقت في شفاطات معمل الزهراني الحراري.


وبعد اخضاعها لكشف دقيق من قبل الجهات المختصة تبين أنها بصحة جيدة، فتمت اعادتها الى المياه.
 
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معمل الزهراني

الدفاع المدني

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