كلامٌ سعودي جديد بشأن لبنان.. هذا ما قيل عن "أصل الأزمة"

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في حديث لوكالة "رويترز" إنّ "الأزمة مع لبنان تعود أصولها إلى هيمنة حزب الله"، موضحاً أنّ "المملكة ليس لها رأي في ما إذا كانت الحكومة اللبنانية يجب أن تبقى أو ترحل".



وفي تصريحٍ ثانٍ عبر قناة "العربية"، قال بن فرحان أنه "ليس هناك أزمة مع لبنان بل أزمة في لبنان بسبب هيمنة إيران"، وأضاف: "هيمنة حزب الله على النظام السياسي في لبنان تقلقنا، وهذه الهيمنة تجعل التعامل مع لبنان من دون جدوى".



وأكد بن فرحان أن "المملكة لا تتدخل في لبنان ولا تملي عليه شيئاً"، معلناً أن "السعودية ستدعم أي جهود لإصلاح شامل يعيد لبنان إلى العالم العربي"، وأردف: "الحوار مستمر مع الشركاء الدوليين بشأن لبنان".

وأكد بن فرحان أن "المملكة لا تتدخل في لبنان ولا تملي عليه شيئاً"، معلناً أن "السعودية ستدعم أي جهود لإصلاح شامل يعيد لبنان إلى العالم العربي"، وأردف: "الحوار مستمر مع الشركاء الدوليين بشأن لبنان".

وعن المحادثات مع إيران، قال بن فرحان: "المحادثات مع إيران ما زالت استكشافية، ولم نصل إلى نتائج جوهرية بعد، ولكنه ستكون هناك جولات محادثات أخرى مع طهران في المستقبل". وعن المحادثات مع إيران، قال بن فرحان: "المحادثات مع إيران ما زالت استكشافية، ولم نصل إلى نتائج جوهرية بعد، ولكنه ستكون هناك جولات محادثات أخرى مع طهران في المستقبل".