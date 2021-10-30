لبنان

جديد ملف الكهرباء.. معطيات إيجابية عن التغذية في المناطق

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-10-2021 | 15:00
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كشفت مصادر مؤسسة "كهرباء لبنان" لـ"لبنان24" إنّه "من المرجح أن يرتفع انتاج المؤسسة إلى أكثر من 620 ميغاواط خلال الأيام المقبلة"، موضحة أنّ "معامل الانتاج تعملُ وفقَ الجداول الموضوعة من قبل الفنيين وإدارة المؤسسة، وتبعاً لكميات الفيول والغاز أويل الموجودة في منشآت المعامل".
وأوضحت المصادر أنّ "التغذية باتت تزدادُ أيضاً في بعض المناطق بشكل ملحوظ، وقد ارتفعت من 4 إلى 6 ساعات في اليوم، في حين أن مناطق كثيرة حصلت على ساعات تغذية أعلى وصلت إلى 8 ساعات يومياً، ولكن بشكل متقطع". 
وذكرت المصادر إنّ "المطلوب دائماً استجرار الفيول للمعامل"، موضحة أنّ "مدير عام كهرباء لبنان كمال حايك سيصل ليلاً إلى بيروت على أن يُبلغ المسؤولين في المؤسسة بما آلت إليه المحادثات في الأردن بشأن تزويد لبنان بالطاقة الكهربائية عبر سوريا". 
 
 

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