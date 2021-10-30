لبنان

تفاصيل حراك ميقاتي - الراعي بشأن الأزمة مع الخليج.. وهذا ما طلبه قرداحي

Lebanon 24
30-10-2021 | 14:43
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قالت قناة الـ"MTV" إنّ "رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اتصل بالبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي من غلاسكو طالباً منه التدخل على خط الأزمة المستجدة بين لبنان ودول الخليج". 
بدورها، قالت قناة "الجديد" أنّ "الراعي وعد ميقاتي بالعمل على تدبير استقالة آمنة لوزير الإعلام جورج قرداحي، لكن الأمور لا تزال في إطار التمنيات". 
إلى ذلك، أشارت الـ"MTV" إلى أنّ "الراعي تمنّى على قرداحي خلال لقائه معه، اليوم في بكركي، تقديم استقالته، إلا أن الأخير طلب الاستحصال على ضمانات خليجية بأن الاستقالة ستؤدي إلى انفراج". 
وذكرت القناة أنّ "المساعي على هذا الصعيد لم تنجح، ما يعني أنه لا استقالة لقرداحي حتى الآن". 
ومع هذا، فقد قالت قناة "الجديد" إنّ "مواعيد عدة على جدول أعمال ميقاتي غداً في قمة المناخ بينها لقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للتباحث في أزمة لبنان مع الخليج". 

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