خبير يكشف عن مساهمات الخليج المالية في لبنان.. الرقم كبير!

قال الخبير المالي والاقتصادي محمد الشامي لـ"لبنان24" إنّه "لا يمكن التقليل من قيمة دور السعودية ودول الخليج في الاقتصاد اللبناني"، مشيراً إلى أن "لبنان يحصل سنوياً على إيرادات مالية من دول الخليج تقدر بأكثر من 2 مليار دولار، وذلك عبر الصادرات المختلفة".

وأكّد الشامي أن "هذا الرقم كبيرٌ جداً"، معتبراً أنّ "أموال المغتربين اللبنانيين في دول الخليج تتراوح بين 1.8 مليار و 2 مليار دولار".

واعتبر الشامي أنّ دول الخليج ساعدت لبنان على الدوام وكان لها تأثير إيجابي على الاقتصاد، إذ أنها قدّمت الكثير من الأموال لنهضته، معتبراً أن "الحلول الاقتصادية التي يحتاجها لبنان يجب أن تكون أيضاً عبر الصناديق العربية التي لطالما قدمت الأموال للبنان خلال السنوات الماضية".

ومع هذا، فقد شدّد الشامي على أن "لبنان بحاجة لودائع مالية خليجية لأنها تلعب دوراً مهماً في الاستقرار المالي في البلاد".