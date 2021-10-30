كم بلغ سعر الدولار هذا المساء في السوق الموازية؟

سجل الدولار، مساء اليوم، تراجعاً "طفيفاً" في السوق الموازية، إذ تراوح سعره بين 20950 و 21000 ليرة لبنانية.

يُشار إلى أنّ تسعيرة العملة الخضراء تراوحت عصر اليوم بين 21000-21050 ليرة لبنانية.