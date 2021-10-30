في كرخا.. مواطن يسقط من مكان مرتفع أثناء ممارسته هواية التصوير

تعرّض المواطن "أ.ظ" (مواليد 1986) إلى حادث سقوط من مكان مرتفع، وذلك أثناء ممارسته هواية التصوير في منطقة كرخا.

وأصيب المواطن بإصابات بليغة، وقد جرى نقله إلى مستشفى لبيب الطبي في صيدا لتلقي العلاج.