لبنان

بو حبيب: الرئيس ميقاتي سيواصل معالجة الازمة

Lebanon 24
30-10-2021 | 16:55
A-
A+
Doc-P-880965-637712314412044165.jpg
Doc-P-880965-637712314412044165.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير الخارجية عبد الله بو حبيب إن الأزمة الراهنة مع المملكة العربية السعودية جراء تصريح وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي تتطلب وقتًا للحل، ولن يكون ذلك لحظيًا.

وأضاف في حديث لبرنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر أن تصريح قرداحي كان قبل شهر من تسلمه حقيبة وزارة الإعلام، وأن الوزير نفسه له تصريحات عدة يشيد فيها بالمملكة وجهودها.

وتابع بو حبيب “لدينا أزمة لها تعقيدات كثيرة ويجب حلها، ووزير الإعلام يعطي رأيه بصلابة، هناك من يقبل ذلك وهناك من يرفضه، وقال لنا إن مصلحة لبنان قبل مصلحته الشخصية، وهو يبحث من أجل اتخاذ القرار الأخير”.

وردًا على سؤال: هل تتوقع أن يقدّم قرداحي استقالته؟ أجاب وزير الخارجية اللبناني “التكهن صعب لا سيّما وأن بالبلد مكونات سياسية كثيرة وهي موجودة بقوة في البلد، وليس هناك أي تأكيد بهذا الشأن”.

وشدّد بو حبيب على أن الوزارة اللبنانية الجديدة ليس فيها عضو في “حزب الله”، مضيفًا أن حزب الله لم يعطِ أي رأي اليوم بخصوص الأزمة الحالية.

وعلّق احتمالية استقالة الحكومة -بأكملها- على قرار رئيس الحكومة أو حجب الثقة عن الحكومة عبر مجلس النواب، مستدركًا أن حجب الثقة غير وارد في الظرف الراهن الذي يمر به لبنان، وأن رئيس الحكومة قال أكثر من مرة خلال اليوم لا توجد استقالة، ونريد أن نعالج هذه الأزمة.

واستطرد بو حبيب "نتمنى أن يكون هناك حوار وليس إملاء، سواء بين بلد وبلد أو من خلال الجامعة العربية، لكن المسار الذي أخذته الأحداث يتطلب وقتًا، لأن لدى السياسيين مصالحًا ومواقف يراعونها قبل اتخاذ القرار الأخير".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2021-10-31
02:15 | 2021-10-31
02:00 | 2021-10-31
01:45 | 2021-10-31
00:08 | 2021-10-31
00:08 | 2021-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website