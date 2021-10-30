بو حبيب: الرئيس ميقاتي سيواصل معالجة الازمة

قال وزير الخارجية عبد الله بو حبيب إن الأزمة الراهنة مع المملكة العربية السعودية جراء تصريح وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي تتطلب وقتًا للحل، ولن يكون ذلك لحظيًا.وأضاف في حديث لبرنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر أن تصريح قرداحي كان قبل شهر من تسلمه حقيبة وزارة الإعلام، وأن الوزير نفسه له تصريحات عدة يشيد فيها بالمملكة وجهودها.وتابع بو حبيب “لدينا أزمة لها تعقيدات كثيرة ويجب حلها، ووزير الإعلام يعطي رأيه بصلابة، هناك من يقبل ذلك وهناك من يرفضه، وقال لنا إن مصلحة لبنان قبل مصلحته الشخصية، وهو يبحث من أجل اتخاذ القرار الأخير”.وردًا على سؤال: هل تتوقع أن يقدّم قرداحي استقالته؟ أجاب وزير الخارجية اللبناني “التكهن صعب لا سيّما وأن بالبلد مكونات سياسية كثيرة وهي موجودة بقوة في البلد، وليس هناك أي تأكيد بهذا الشأن”.وشدّد بو حبيب على أن الوزارة اللبنانية الجديدة ليس فيها عضو في “حزب الله”، مضيفًا أن حزب الله لم يعطِ أي رأي اليوم بخصوص الأزمة الحالية.وعلّق احتمالية استقالة الحكومة -بأكملها- على قرار رئيس الحكومة أو حجب الثقة عن الحكومة عبر مجلس النواب، مستدركًا أن حجب الثقة غير وارد في الظرف الراهن الذي يمر به لبنان، وأن رئيس الحكومة قال أكثر من مرة خلال اليوم لا توجد استقالة، ونريد أن نعالج هذه الأزمة.واستطرد بو حبيب "نتمنى أن يكون هناك حوار وليس إملاء، سواء بين بلد وبلد أو من خلال الجامعة العربية، لكن المسار الذي أخذته الأحداث يتطلب وقتًا، لأن لدى السياسيين مصالحًا ومواقف يراعونها قبل اتخاذ القرار الأخير".