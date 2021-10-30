خضر بحث مع وفد أممي الحاجات الإنسانية في بعلبك الهرمل

استقبل محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر في مكتبه في بعلبك، رئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية UNOCHA في لبنان سيرين راي، وممثلين عن المكتب الإنمائي للأمم المتحدة والمفوضية العليا لشؤون النازحين.وأوضح المحافظ خضر خلال اللقاء أن "لبنان يشهد أوضاعاً صعبة جداً مع تسارع وتصاعد الأزمات على جميع المستويات، وتم وضع برنامج عمل يبدأ بتحديد موعد الاجتماع برؤساء الاتحادات والبلديات والمخاتير لتسهيل تقييم الحاجات الإنسانية في المحافظة".وشكر الوفد الأممي "الاستعداد لتسهيل مهمته الإنسانية".