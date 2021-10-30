لبنان

الحلبي: المصلحة الوطنية تقتضي استمرار الحكومة

Lebanon 24
30-10-2021 | 17:57
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أكد وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي أن هناك توافقاً بين جميع أعضاء الحكومة اللبنانية في سبيل الخروج من الأزمة، مشددا على أن لبنان لا يحتمل الاستمرار في هذه الفوضى التي نعيشها.

وفي حديث لقناة "الجزيرة"، رأى الحلبي أن استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي أمر مطروح ولكن هذا الحل لم ينضج بعد، معتبراً أن المصلحة الوطنية تقتضي استمرار الحكومة اللبنانية.

ولفت الى أن الأميركيين متمسكون ببقاء الحكومة ويدعون ميقاتي لعدم الاستقالة، مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أجرى اتصالات مع الأميركيين للحد من التصعيد مع السعودية.

وأكد الحلبي أن السعودية تشكل رئة الاقتصاد الأساسية للبنان وللبنانيين.
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