الحكومة مستمرة ولكن الحل لم ينضج بعد

أكّد وزير التربية عباس حلبي ل" النهار" بُعَيد انتهاء اجتماع خلية الأزمة الوزارية أنّه "كان يوماً طويلاً ولم ينتهِ بعد. نستجمع جميع المعطيات ونتبادل الرأي فيها. الحلّ ممكن في الأفق، لكنه لم ينضج حتى الآن"، مشيراً إلى أنه "ثمة أكثر من طرح ووجهة نظر كموضوع استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي وقد جرى الحديث عن اقتراح يقوم على وضع استقالته في عهدة رئيسي الجمهورية والحكومة، لكن يبدو أن المسألة لم تنضج بعد".ولفت الحلبي إلى أنه "من جهة ثانية، تم التطرق إلى مسألة استقالة الحكومة، لكن صعوبة الأزمة التي تعيشها البلاد تجعل قرار الاستقالة الحكومية لا يصبّ في المصلحة اللبنانية. ولا تزال فكرة استقالة الحكومة غير متبلورة إطلاقاً، ونأمل عدم الوصول إلى هذا الخيار الذي من شأنه أن يؤدي إلى تدهور الأوضاع أكثر في ظلّ صعوبة تشكيل حكومة جديدة أو تنظيم انتخابات نيابية. وعندها ندخل في دوّامة صعبة ومعقّدة".وعن الموقف الأميركي من التطوّرات، كشف الحلبي أن "رئيس الحكومة أجرى اتصالات مع الأميركيين الذين أبلغوه موقفاً يؤكّد أنّهم ضدّ استقالة الحكومة وأنّ مسعاهم قائم مع السعودية لوقف التصعيد الحاصل بين لبنان ودول الخليج العربي. ثمّة حركة أميركية جديّة مع حرص على استمرار الحكومة وتشجيع ميقاتي على عدم الاستقالة".