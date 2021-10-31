لبنان

حوادث السير تحصد عددا كبيرا من الجرحى يوم أمس!

Lebanon 24
31-10-2021 | 01:45
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أفادت "غرفة التحكم المروري" عن سقوط قتيل و13 جريح في 9 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية.
 
 
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