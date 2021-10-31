أبدت ناشطة سياسية في " مجموعات الثورة" ومؤسسة احد التجمعات فيها انزعاجها من عملية تعيين أمين عام للمجموعات التي توحدت مؤخراً. ولفتت الى أنه "كان يجب على هذه المجموعات أن تنتقي شخصا محايدا جداً ، ولا يكون قريبا من مجموعة على حساب مجموعة تغييرية أخرى" لكنها اكدت انها ستخوض الإنتخابات المقبلة بصفتها الجديدة، وستكمل التنسيق والتعاون ما بين كل مكونات الثورة للوصول الى أفضل نسبة تغيير.