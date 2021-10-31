العقوبات تكرّس ترشيح جميل السيّد

ستلعب العقوبات الاميركية الجديدة في حق النائب جميل السيّد دورا في تكريس ترشيحه للانتخابات النيابية المقبلة عن المقعد الشيعي في دائرة بعلبك الهرمل، بعد ان كان هناك نقاش جدي عن جدوى تبني ترشيحه، وفق ما تقول مصادر مطلعة على موقف حزب الله.

وتضيف المصادر "ان حزب الله سيتعاطى مع العقوبات باعتبارها تحديا جديدا ، وسيسعى لتعطيلها من وجهة نظره ، من خلال تعزيز دور حلفائه الذين تعرضوا للعقوبات".

وتضيف المصادر" ان الحزب قد لا يلجأ الى اعطاء السيّد الفائض الكبير من الاصوات التي حصل عليها في الانتخابات الماضية ،بل سيكتفي بدعمه ليؤمن له الفوز والبقاء في المجلس النيابي".