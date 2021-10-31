مصائب قوم... 

يتندّر اللبنانيون هذه الأيام ببيت شعر للمتنبي، الذي يقول فيه:بذا قضت الأيام ما بين أهلهامصائب قوم عند قوم فوائدوسبب هذه التندّر أن ثمة خشية من عدم تمكّن الناخبين اللبنانيين من التوجه إلى صناديق الإقتراع، كل في دائرته، خاصة أولئك الذين سيضطرّون إلى التصويت في قراهم البعيدة، وذلك بسبب غلاء سعر صفيحة البنزين.وهذا الأمر سيحث المرشحين لهذه الإنتخابات على التنافس في "مهمة" وضع سيارات أجرة في تصرّف الناخبينن الذين سيتعذّر عليهم الوصول إلى قراهم. وهذا الأمر يضعه المعنيون بـ"ديمقراطية الإنتخابات" في خانة "الرشوة" الإنتخابية".