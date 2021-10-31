لبنان

مصائب قوم... 

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
31-10-2021 | 04:15
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يتندّر اللبنانيون هذه الأيام ببيت شعر للمتنبي، الذي يقول فيه: 
بذا قضت الأيام ما بين أهلها   
مصائب قوم عند قوم فوائد 
وسبب هذه التندّر أن ثمة خشية من عدم تمكّن الناخبين اللبنانيين من التوجه إلى صناديق الإقتراع، كل في دائرته، خاصة أولئك الذين سيضطرّون إلى التصويت في قراهم البعيدة، وذلك بسبب غلاء سعر صفيحة البنزين. 
وهذا الأمر سيحث المرشحين لهذه الإنتخابات على التنافس في "مهمة" وضع سيارات أجرة في تصرّف الناخبينن الذين سيتعذّر عليهم الوصول إلى قراهم. وهذا الأمر يضعه المعنيون بـ"ديمقراطية الإنتخابات" في خانة "الرشوة" الإنتخابية".

لبنان

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