حركة مشبوهة داخل إحدى الجزر والجيش تدخل... هذا ما جرى في الميناء

أفادت مندوبة "لبنان24" عن قيام القوات البحرية ومخابرات الجيش بإحباط عملية تهريب أشخاص عبر البحر بطريقة غير شرعية، وذلك بعد ورود معلومات عن حركة مشبوهة داخل احدى الجزر في الميناء، شمال لبنان، ليتبين ان عددا من العائلات السورية واللبنانية كانوا بصدد الهروب عبر البحر. كذلك، تم ضبط مراكب كانت معدة للتهريب.وأحيل الموقوفون الى التحقيق تحت اشراف القضاء المختص.