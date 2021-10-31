لبنان

اتحاد نقابات المخابز دعا الى إصدار تعرفة جديدة

Lebanon 24
31-10-2021 | 03:57
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 اعتبر اتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان في بيان، أن "كل يوم يمر يتحمل فيه اصحاب المخابز والافران خسائر كبيرة ناتجة من الارتفاعات الحادة في اسعار المحروقات التي نسددها بالدولار الاميركي نقدا بعد تأمينه من السوق السوداء وبالسعر الرائج، علما اننا نبيع الخبز ومنتجاتنا بالليرة اللبنانية".
 
وتابع: "من المعلوم أنه ليس هناك من دولة تسعر السلع في الاسواق بغير عملتها الوطنية، وما يحصل عندنا هو مخالفة صريحة للقوانين والدستور".
 
وطالب الاتحاد ب،"تصحيح الخلل الذي اوجدته الدولة نفسها في سعر ربطة الخبز نتيجة الارتفاع الاسبوعي لاسعار المحروقات ولاسيما مادة المازوت المستعملة في مؤسساتنا، مع العلم أن هناك اتفاقا بين الاتحاد ووزارة الاقتصاد والتجارة على اعادة النظر كل يوم اربعاء بتعرفة ربطة الخبز صعودا او هبوطا وفقا لجدول تركيب اسعار المشتقات النفطية. وحاليا، مضى أسبوعان ولم ينظر بهذه التعرفة مما حمل اصحاب المخابز والافران خسائر مالية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي اثرت سلبا على كل المؤسسات الانتاجية ومنها المخابز والافران".
 
وأكد الاتحاد انه "كان الاجدى على الدولة التي تريد تأمين الرغيف للطبقة العاملة وذوي الدخل المحدود ان تستمر بدعم المحروقات المخصصة للافران والمطاحن ولا تحملهم فشل سياساتها".
 
وناشد وزير الاقتصاد والتجارة "توقيع التعرفة الجديدة وإصدارها وفقا للجدول المعتمد في الوزارة بالسرعة اللازمة لانصاف الجميع ومنعا من توقف المخابز والافران عن العمل".

 
المصدر: الوكالة الوطنية

لبنان

إقتصاد

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