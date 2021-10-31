طقس بداية الاسبوع ماطر... متى يستقر؟

يسيطر على لبنان طقس متقلّب، مع احتمال خفيف لتساقط امطار محلية، ويستمر لغاية الثلاثاء مع درجات حرارة ضمن المعدلات الموسمية قبل ان يستقر الطقس منتصف الاسبوع.وفي تفاصيل طقس الايام المقبلة:الاحد :١- الحرارة ساحلاً بين ١٩ و ٢٧ درجة بقاعا بين ١٠ و ٢٥ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٢ و ٢٢ درجة٢- الجو : غائم جزئيا الى غائم احيانا مع احتمال خفيف لامطار محلية بين الحين والآخر٣- الرياح : شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠ كم/س٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ - ٨٠٪٥- الضغط الجوي ١٠١٧ hpa٦- الرؤية متوسطة٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجةالإثنين : طقس متقلب مع احتمال اطار محلية ليتحول متقلب ليلاً والحرارة مستقرة نسبيا وتتراوح ساحلا بين ٢٠ و ٢٨ درجة، من ١٢ الى ٢٤ درجة بقاعا و من ١٢ الى ٢٠ درجة على ١٠٠٠متر والجو غائم جزئياً فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/سالثلاثاء : متقلب مع احتمال امطار محلية والحرارة مستقرة وتتراوح ساحلا بين ١٩ و ٢٦ درجة ، من ١٢ الى ٢٣ درجة بقاعا ومن ١٢ الى ٢٠ درجة على ١٠٠٠متر والجو غائم جزئياً فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س