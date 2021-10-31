لبنان

الاعلام السعودية وصور الملك... ماذا يجري في طرابلس؟

Lebanon 24
31-10-2021 | 04:53
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تم رفع لافتات وأعلام المملكة العربية السعودية وصور الملك السعودي وسط ساحة النور - طرابلس من قبل عدد من المواطنين، تأييداً للمملكة العربية السعودية واستنكاراً لما جاء على لسان وزير الاعلام جورج قرداحي.
 
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