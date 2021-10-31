لبنان

سرقوا متجرا في بعبدا... قيمة المسروقات حوالي 30 مليون ليرة وهذه جنسية الفاعلين وأعمارهم!

Lebanon 24
31-10-2021 | 04:58
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في الساعة 9،00 من تاريخ 30/10/2021، ادّعى لدى مخفر بعبدا في وحدة الدرك الإقليمي أحد المواطنين أن مجهولًا أقدم ليل 29/10/2021 على سرقة مبلغ من المال، وتبغ وغيرها، بواسطة الكسر والخلع من داخل متجره في بعبدا قدّرت قيمتها بحوالي /30،000،000/ ل.ل.

نتيجة التحقيقات والمتابعة، تمّ تحديد هويّة الفاعلين، وهم السوريّين:

م. س. (مواليد عام 2006)
م. س. (مواليد عام 2006)
ع. س. (مواليد عام 2008)
وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التّي قام بها عناصر المخفر، تم توقيفهم في بلدتي بعبدا وبطشاي، وضبطت بحوزتهم المسروقات كافّة.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم، كما أفادوا أنهم أقدموا بتاريخ سابق على سرقة كافيتيريا في محلّة بعبدا بواسطة الكسر والخلع، وسرقوا من داخلها مبالغ ماليّة وتبغ وغيرها.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختصّ.
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