لبنان

في عرض البحر... ضبط محاولة تهريب حشيش ومخدرات! (صور)

Lebanon 24
31-10-2021 | 05:47
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن ضبط دورية من المكافحة البرية واستقصاء الجمارك في الشمال كمية من الحشيش والمخدرات في البحر مقابل شواطئ المنية والتي كانت معدة للتهريب خارج البلاد، حيث تم مصادرة الكمية المضبوطة وتسليمها الى الجهات المختصة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المصدر: لبنان 24
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شواطئ المنية

المخدرات

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