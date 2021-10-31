سرقة كابلات كهربائية في البيرة

تمكن مجهولون من سرقة كابلات كهربائية بطول ٥٠ مترا، لبئر مياه في بلدة البيرة العكارية والعائدة للمواطن هيثم النشار. فيما قُدرت قيمة المسروقات حوالي ١٠ ملايين ليرة لبنانية.



كما وتمكنوا من سرقة كابلات كهربائية بطول ١٠٠ متر من داخل مجمع عياش - طريق الباردة في البلدة، وقُدرت قيمة المسروقات بحوالي مليوني ليرة لبنانية.