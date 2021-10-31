لبنان

إليكم نسبة الاستثمارات الخليجية في لبنان.. ماذا عن حجم التحويلات؟

Lebanon 24
31-10-2021 | 05:53
A-
A+
Doc-P-881104-637712788103576678.jpg
Doc-P-881104-637712788103576678.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة أنّ "الاقتصاد اللبناني سيتضرر بشكل كبير على إثر قرار السعودية وقف الواردات اللبنانية إليها"، موضحاً أن "ثلث الصادرات تأتي من دول الخليج العربي". 
وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، أشار عجاقة إلى أنّ "قيمة التحويلات من دول الخليج العربي عام 2017 بلغت 6.2 مليار دولار منها 1.6 مليار دولار من المملكة العربية السعودية و 266 مليون دولار من الإمارات". 
وأضاف عجاقة: "من وجهة نظر إقتصادية تداعيات القرار السعودي ستكون على 5 مستويات وهي الصادرات، التحويلات، النفط العراقي، إستجرار الكهرباء من الأردن والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي بطريقة غير مباشرة".
وأكّد عجاقة أنّ "حكومة الرئيس نجيب ميقاتي تسعى إلى تعزيز النمو الإقتصادي في لبنان"، وأضاف: "في هذه الحالة نتحدث عن ضرورة إرتفاع نسبة الإستثمارات في البلد وبالمناسبة 45% من نسبة الإستثمارات في لبنان تأتي من دول الخليج العربي". 


لبنان

إقتصاد

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:11 | 2021-10-31
07:00 | 2021-10-31
06:44 | 2021-10-31
06:33 | 2021-10-31
06:32 | 2021-10-31
06:30 | 2021-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website