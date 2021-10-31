إليكم نسبة الاستثمارات الخليجية في لبنان.. ماذا عن حجم التحويلات؟

قال الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة أنّ "الاقتصاد اللبناني سيتضرر بشكل كبير على إثر قرار السعودية وقف الواردات اللبنانية إليها"، موضحاً أن "ثلث الصادرات تأتي من دول الخليج العربي".

وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، أشار عجاقة إلى أنّ "قيمة التحويلات من دول الخليج العربي عام 2017 بلغت 6.2 مليار دولار منها 1.6 مليار دولار من المملكة العربية السعودية و 266 مليون دولار من الإمارات".

وأضاف عجاقة: "من وجهة نظر إقتصادية تداعيات القرار السعودي ستكون على 5 مستويات وهي الصادرات، التحويلات، النفط العراقي، إستجرار الكهرباء من الأردن والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي بطريقة غير مباشرة".

وأكّد عجاقة أنّ "حكومة الرئيس نجيب ميقاتي تسعى إلى تعزيز النمو الإقتصادي في لبنان"، وأضاف: "في هذه الحالة نتحدث عن ضرورة إرتفاع نسبة الإستثمارات في البلد وبالمناسبة 45% من نسبة الإستثمارات في لبنان تأتي من دول الخليج العربي".



