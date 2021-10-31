لبنان

لأفضل العلاقات مع الأشقاء العرب... بيان لوزارة الخارجية

Lebanon 24
31-10-2021 | 06:33
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صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين، البيان التالي: 
 
ترحب وزارة الخارجية والمغتربين بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية العُمانية والذي أعربت فيه عن أسفها العميق لتأزم العلاقات بين عدد من الدول العربية والجمهورية اللبنانية، ودعت الجميع إلى ضبط النفس والعمل على تجنب التصعيد ومعالجة الخلافات عبر الحوار والتفاهم بما يحفظ للدول وشعوبها الشقيقة مصالحها العليا في الأمن والإستقرار والتعاون القائم على الإحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وتؤكد وزارة الخارجية والمغتربين على حرص لبنان الشديد على أفضل العلاقات مع إخوانه الخليجيين والعرب.
 
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