لبنان

تحركات واقفال في عين الرمانة ... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
31-10-2021 | 06:44
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دعا أهالي عين الرمانة للتجمّع يوم غد الإثنين الأول من تشرين الثاني عند الساعة 8:30 صباحاً أمام المحكمة العسكرية في المتحف، للوقوف إلى جانب موقوفي الطيونة وأهاليهم.
يبدأ التجمّع عند الساعة الثامنة صباحاً أمام سنتر أبراج في فرن الشباك.

كما دعت جمعية تجار الشياح – كرم الزيتون وعين الرمانة وفرن الشباك كافة التجار الى إقفال محلاتهم يوم غدٍ الإثنين من الساعة 8 صباحاً حتى الـ 12ظهراً.
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