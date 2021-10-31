تحركات واقفال في عين الرمانة ... اليكم التفاصيل

دعا أهالي عين الرمانة للتجمّع يوم غد الإثنين الأول من تشرين الثاني عند الساعة 8:30 صباحاً أمام المحكمة العسكرية في المتحف، للوقوف إلى جانب موقوفي الطيونة وأهاليهم.يبدأ التجمّع عند الساعة الثامنة صباحاً أمام سنتر أبراج في فرن الشباك.كما دعت جمعية تجار الشياح – كرم الزيتون وعين الرمانة وفرن الشباك كافة التجار الى إقفال محلاتهم يوم غدٍ الإثنين من الساعة 8 صباحاً حتى الـ 12ظهراً.