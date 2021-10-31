لبنان

تغريدة جديدة للسفير السعودي... ماذا قال؟

Lebanon 24
31-10-2021 | 07:11
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غرد السفير السعودي في لبنان وليد البخاري على حسابه عبر تويتر، فقال: " المُخْطِئُ لا يَرْتَكِبُ الخَطِيئةَ إِلاَّ بِإرادةٍ مُسْتَتِرَة ..." قالَها جُبران فسمِعها العالَم!!!ذلك هو أديبُ الكلمةِ".
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وليد البخاري

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