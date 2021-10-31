تغريدة جديدة للسفير السعودي... ماذا قال؟



غرد السفير السعودي في لبنان وليد البخاري على حسابه عبر تويتر، فقال: " المُخْطِئُ لا يَرْتَكِبُ الخَطِيئةَ إِلاَّ بِإرادةٍ مُسْتَتِرَة ..." قالَها جُبران فسمِعها العالَم!!!ذلك هو أديبُ الكلمةِ".