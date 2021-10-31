أبو الحسن: على الحكومة أن تحسم الأمر سريعاً وتعالج الأزمة مع الخليج

غرد أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن عبر حسابه على "تويتر" قائاً: "على الحكومة أن تحسم الامر سريعا وتعالج الازمة مع دول الخليج اخذة في الاعتبار المصالح المشتركة والمواضيع الحساسة والمحقة خصوصا منع التهريب وإحترام العلاقات الأخوية قولا وفعلا، إنه إمتحان القدرة على تخطي الأزمات ونحن في بداية الطريق!".