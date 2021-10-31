24
o
بيروت
24
o
طرابلس
25
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
23
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
مجلس الاعمال اللبناني - السعودي: ندعو الحكومة الى ممارسة عملها باستقلالية
Lebanon 24
31-10-2021
|
07:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
استنكر مجلس الأعمال اللبناني-السعودي في بيان، "تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي ومن قبله وزير الخارجية السابق شربل وهبه، وغيرهما من المسؤولين ممن أساءوا إلى علاقة لبنان بمحيطه العربي لاسيما الدول التي وقفت إلى جانبنا أوقات المحن وفي مقدمها المملكة العربية السعودية".
وتابع المجلس بيانه: "إنطلاقا من الأزمة التي تسببت بها التصريحات غير المسؤولة لوزير الإعلام، والذي لم يبادر لا للاعتذار ولا للاستقالة، وحرصا منا على استمرار علاقات لبنان بالمملكة ودول الخليج الأخرى وعلى مصالح اللبنانيين، ندعو المسؤولين إلى اتخاذ التدابير الآيلة إلى إقالة وزير الإعلام الذي تسبب بأزمة غير مسبوقة مع السعودية ودول الخليج الأخرى. وإذا ترك الأمر من دون معالجة جذرية سيلحق أضرارا بالغة بالمصلحة العليا للدولة واللبنانيين الذين يتطلعون إلى تمتين العلاقات مع محيط لبنان العربي، وتصحيح المسار الانحداري الذي أخذ لبنان إلى مواقف ساهمت في عزلته عن الدول الشقيقة التي استمد منها منذ تأسيسه عناصر القوة والتطور الاقتصادي وساعدت في إنهاء النزاعات المسلحة والحفاظ على سلمه الأهلي".
وختم: "حرصا منا على أبناء الجالية في المملكة والخليج وعلى مصالح المزارعين والحرفيين والصناعيين والمصدرين والتجار والمقاولين وغيرهم ممن يحتاجون أكثر من أي وقت لحماية مصالحهم من العبثية والتدهور، وحرصا على مصالح الشعب ككل، ندعو إلى يقظة ضمير وإلى انتفاضة وطنية شاملة بغية إعادة الأمور إلى طبيعتها ولبنان إلى بيئته الخليجية والعربية عامة. وندعو الحكومة الى أن تمارس عملها باستقلالية وبما يمكنها من تعبئة جهود الأشقاء والأصدقاء للقيام بالإصلاحات المطلوبة تمهيدا لوضع لبنان على خط التعافي الاقتصادي واستعادة الثقة الدولية والعربية به".
تابع
الأكثر قراءة
فعلها وقال "نعم أبدية"... إعلامي الـ"أم تي في" يدخل القفص الذهبي وهذه زوجته (صور)
Lebanon 24
فعلها وقال "نعم أبدية"... إعلامي الـ"أم تي في" يدخل القفص الذهبي وهذه زوجته (صور)
01:37 | 2021-10-31
31/10/2021 01:37:17
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد ملف الكهرباء.. معطيات إيجابية عن التغذية في المناطق
Lebanon 24
جديد ملف الكهرباء.. معطيات إيجابية عن التغذية في المناطق
15:00 | 2021-10-30
30/10/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحركات واقفال في عين الرمانة ... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
تحركات واقفال في عين الرمانة ... اليكم التفاصيل
06:44 | 2021-10-31
31/10/2021 06:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كم بلغ سعر الدولار هذا المساء في السوق الموازية؟
Lebanon 24
كم بلغ سعر الدولار هذا المساء في السوق الموازية؟
16:18 | 2021-10-30
30/10/2021 04:18:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت خطفها على طريق المطار.. "جولية" تودّع الحياة بحادث مميت (صورة)
Lebanon 24
الموت خطفها على طريق المطار.. "جولية" تودّع الحياة بحادث مميت (صورة)
13:22 | 2021-10-31
31/10/2021 01:22:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:37 | 2021-10-31
وزير الطاقة يكشف عن أزمة كبيرة مرتبطة بالمياه.. هذا ما قاله
14:27 | 2021-10-31
موظفو قطاع عام يتقاضون أضعاف رواتبهم.. ما يحصلُ يكشف عن فساد هائل
14:26 | 2021-10-31
سامي الجميل: اليوم ندفع ثمن استسلام المنظومة
13:50 | 2021-10-31
تغريدة لافتة لوزير الداخلية.. هذا ما دعا اليه
13:22 | 2021-10-31
الموت خطفها على طريق المطار.. "جولية" تودّع الحياة بحادث مميت (صورة)
12:38 | 2021-10-31
تسعيرة الخبز الجديدة.. هذه آخر التوقعات بشأنها
فيديو
فنان شهير يكشف عن محاولته الانتحار... هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
فنان شهير يكشف عن محاولته الانتحار... هذا ما قاله (فيديو)
09:00 | 2021-10-31
31/10/2021 20:52:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الثلج يكسو الصحراء... مشهد نادر في دولة عربية! (فيديو)
Lebanon 24
الثلج يكسو الصحراء... مشهد نادر في دولة عربية! (فيديو)
00:28 | 2021-10-31
31/10/2021 20:52:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تصد هجوما محتملا وتتحول لحصن في 30 ثانية.. مرسيدس تطلق "وحشها الشبح"! (فيديو)
Lebanon 24
تصد هجوما محتملا وتتحول لحصن في 30 ثانية.. مرسيدس تطلق "وحشها الشبح"! (فيديو)
06:00 | 2021-10-30
31/10/2021 20:52:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact