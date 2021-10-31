لبنان

ميقاتي إلى اسكتلندا.. والأزمة اللبنانية مع دول الخليج على طاولة البحث

Lebanon 24
31-10-2021 | 07:53
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يتوجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من لندن إلى اسكتلندا حيث سيجري يومي الاثنين والثلاثاء اتصالات دولية وعربية تتعلق بدعم لبنان، وسيتطرق  إلى الازمة اللبنانية مع دول الخليج على هامش قمة المناخ. 
 
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لندن

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قمة المناخ

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