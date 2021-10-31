ميقاتي إلى اسكتلندا.. والأزمة اللبنانية مع دول الخليج على طاولة البحث

يتوجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من لندن إلى اسكتلندا حيث سيجري يومي الاثنين والثلاثاء اتصالات دولية وعربية تتعلق بدعم لبنان، وسيتطرق إلى الازمة اللبنانية مع دول الخليج على هامش قمة المناخ.