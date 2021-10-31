لبنان

الجهود مستمرة... اتصال بين وزير الخارجية ونظيره العماني

Lebanon 24
31-10-2021 | 08:03
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أجرى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب اتصالا هاتفياً منذ قليل بنظيره العُماني السيد بدر بو السعيدي  مثمّناً  البيان الصادر عن وزارة الخارجية العُمانية بخصوص الأزمة الراهنة ومؤكداً على أهمية الحوار والتفاهم لتجاوزها وحرص لبنان الشديد على أفضل العلاقات الأخويّة مع أشقّائه العرب والخليجيين .
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