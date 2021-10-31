لبنان

حمية: ما الحياة إلاَّ وقفة عز

Lebanon 24
31-10-2021 | 08:20
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غرد ‏وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية عبر حسابه على تويتر:
"السيادة الوطنية واستقلالية القرار وكرامة لبنان، تسمو على كل اعتبار، فألف نعم ونعم للندية في العلاقات الدولية القائمة على الاحترام المتبادل، وألف لا ولا لإذلال وطن وشعب جُبِل على حرية الرأي والتعبير، وألف نعم ونعم لشدِّ الأحزمة وعدم الخضوع للابتزاز   
فما الحياة إلاَّ وقفة عز". 
 
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