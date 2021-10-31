وزير البترول المصري: تصدير الغاز الى لبنان سيبدأ في هذا التاريخ

لفت وزير البترول المصري لوزير طارق الملا في مقابلة مع "سي أن بي سي" إن مصر ستبدأ تصدير الغاز إلى لبنان بنهاية العام الحالي.

وأضاف الملا أن إنتاج مصر من الغاز يدور بين سبعة مليارات و7.2 مليار قدم مكعبة يوميا، وأن الصادرات من الغاز المسال تبلغ نحو 1.8 مليار قدم مكعبة يوميا