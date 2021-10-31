لبنان

نحاس: "اللهمّ ساعد اللبنانيين"

Lebanon 24
31-10-2021 | 09:59
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قال عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب نقولا نحاس في مقابلة معه ضمن برنامج "هنا بيروت" عبر قناة "الجديد": "ما شغلتي ادعي الوزير جورج قرداحي للإستقالة" ولكن على أي وزير أن يُبدي المصلحة الوطنية والصمود الإقتصادي.
وتابع أن المطلوب أن نعطي الرئيس نجيب ميقاتي الحلول المناسبة لحل هذه الأزمة الدبلوماسية والخروج منها و"اللهمّ ساعد اللبنانيين".
 
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