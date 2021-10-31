لبنان

حادثا سير في السعديات (صور)

Lebanon 24
31-10-2021 | 10:18
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حادثي سير في منطقة السعديات، ما أدى الى زحمة سير خانقة في المحلة.
 
 
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حاطث سير

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