وقفة إحتجاجية في ببنين العكارية احتجاجا على تردي الأوضاع

نفذ عدد من المواطنين وقفة إحتجاجية في بلدة ببنين العكارية، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والإقتصادية، وانعدام القدرة الشرائية لديهم، ولو لأبسط الحاجيات بسبب الغلاء الفاحش.