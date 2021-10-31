لبنان

وقفة إحتجاجية في ببنين العكارية احتجاجا على تردي الأوضاع

Lebanon 24
31-10-2021 | 10:25
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نفذ عدد من المواطنين وقفة إحتجاجية في بلدة ببنين العكارية، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والإقتصادية، وانعدام القدرة الشرائية لديهم، ولو لأبسط الحاجيات بسبب الغلاء الفاحش.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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ببنين

الأوضاع المعيشية

القدرة الشرائية

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