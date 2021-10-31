ورشة عمل لمصلحة الليطاني عن قانون الشراء العا

أقامت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، بالشراكة مع اليونيسيف وجمعية التنمية للانسان والبيئة (DPNA)، ورشة عمل وطنية لموظفي المصلحة ضمن مشروع WASH emergency response in informal settlements 2021.وتناولت الورشة التي استمرت لثلاثة أيام كيفية التحضير لتطبيق القانون رقم 244/2021 "قانون الشراء العام" وضمان كافة معايير المنافسة والشفافية والنزاهة المترافق مع تأمين الجهاز الإداري المتخصص والقادر على ممارسة وظيفته وعلى التصرف بالمال العام بأعلى مستويات من المهنية والفاعلية والنزاهة، كما تم توزيع إفادات مشاركة للحاضرين.