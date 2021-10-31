لبنان

بوحبيب يشكر نظيره القطري على كافة الجهود المبذولة لاحتواء التصعيد

Lebanon 24
31-10-2021 | 10:44
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أجرى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب اتصالا هاتفياً  بنظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مرحبا" وشاكرا" كافة الجهود المبذولة لاحتواء التصعيد والتخفيف من حدة الازمة الراهنة، ومشددا" على أهمية التواصل والتلاقي مع كافة الأشقاء الخليجيين والعرب وحرص لبنان على أطيب العلاقات معهم بما يخدم مصلحة الجميع.
 
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