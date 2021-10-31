لبنان

حملة لتنظيف شاطىء القليعات في عكار

Lebanon 24
31-10-2021 | 10:51
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نظم متطوعون حملة لجمع النفايات والمخلفات على طول شاطىء البحر مقابل مطار القليعات في عكار، ونقلها بمساهمة شركة "الأمانة العربية"، بدعوة من جمعية Swim Lebanon، وبالتعاون مع جمعية SKL INTERNATIONAL من خلال عناصر الفريق المستجيب الأول RESLOG LEBANON ومؤسسة "رواد التنمية" وجمعيتي "الوعي والمواساة" و "قلبي معك" وبلدية تل حياة ومزرعة السيد محمود للخيول العربية الأصيلة وأهالي المنطقة.
 
وتهدف الحملة إلى التوعية على النظافة وضرورة حماية البيئة الطبيعية والحفاظ عليها ودعم سلامة النظام البيئي.
 
ونوهت الناشطة والمتحدثة باسم SWIM LEBANON ليزا صوفيان بشاطىء عكار وشعبه "المحب للطبيعة والأرض"، وشكرت الساعين لاتمام هذا النشاط من جمعيات وأفراد.
 
بدورها شكرت رئيسة "قلبي معك" الدكتورة حنان مطر كل من ساهم في النشاط، مشددة على "أهمية هكذا مبادرات للحافظ على جمال المنطقة وحمايتها من الأوبئة".
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