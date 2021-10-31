ما صحة الرسالة من عون الى قرداحي؟

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعض الاخبار التي افادت ان رئيس الجمهورية ميشال عون ارسل رسالة الى وزير الاعلام جورج قرداحي طالبه فيها بالاستقالة.في هذا الاطار أفادت مصادر رسمية وموثوقة لـ"لبنان 24" ان الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلا.