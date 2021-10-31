سجال وزاري عبر " تويتر" بشأن الازمة مع السعودية

سجل بعد ظهر اليوم سجال وزاري عبر "تويتر" بشأن الازمة مع المملكة العربية السعودية.

وفي هذا الاطار غرد ‏وزير الاشغال العامة قائلا:"السيادة الوطنية واستقلالية القرار وكرامة لبنان، تسمو على كل اعتبار، فألف نعم ونعم للندية في العلاقات الدولية القائمة على الاحترام المتبادل، وألف لا ولا لإذلال وطن وشعب جُبِل على حرية الرأي والتعبير، وألف نعم ونعم لشدِّ الأحزمة وعدم الخضوع للابتزاز".ورد وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض فقال عبر حسابه على تويتر:"صحيح الحياة وقفة عز، وهي أيضًا وقفة وفاء، واقولها كلبناني اقام وعمل في المملكة لسنين، مع كامل التقدير لكل ما قدمته وتقدمه دول الخليج للبنان، من دعم واعمار ومنح، وفرص عمل."كذلك غرد وزير البيئة ناصر ياسين عبر حسابه على تويتر فقال:"لا تُدار الأوطان بتغريدات "بطولية" واوهام الانتصارات، بل بحكمة وتروي لمعالجة الكم الهائل من الأزمات، المزمن منها والمتجدد، وبحوار مع الأشقاء العرب لإعادة الثقة معهم، وبانفتاح على المجتمع الدولي."