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لبنان
7 وفيات بكورونا اليوم.. ماذا عن الاصابات؟
Lebanon 24
31-10-2021
|
12:31
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اعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي، تسجيل 685 اصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية، بالاضافة الى 7 حالات وفاة.
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