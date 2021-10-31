تسعيرة الخبز الجديدة.. هذه آخر التوقعات بشأنها

تشيرُ المعطيات الأخيرة في قطاع الأفران وصناعة الخبز أنّ "المستجدات المرتبطة بستعيرة الخبز "غير إيجابية"، باعتبار أنه لم يتم ايجاد آلية واضحة للتسعير وسط تغيّر أسعار المحروقات بشكل مستمر.



وكان من المفترض أن يتمّ النظر بتسعيرة الخبز الأسبوع الماضي، إلا أنّ التأخير حصل ولم يطرأ أي تعديل على التسعيرة في حين أن الخسائر كبيرة.



وفي تصريح عبر "لبنان24"، قال رئيس نقابة صناعة الخبز طوني سيف إن "النقابة سلمت قبل أسبوعين جدول أسعار كفلة إنتاج الخبز لوزارة الاقتصاد، إلا أنه الوزير أمين سلام لم يوقع عليه حتى الساعة".



وأوضح سيف أن "المشكلة الأساسية تكمن بالتقلب المستمر بسعر المحروقات"، وأضاف: "الأفران والمطاحن تشتري المازوت بسعر مُرتفع، في حين أن خسائر الأفران تزداد بشكل كبير".



وأكد سيف أن ارتفاع أسعار المازوت بشكل أكبر من دون إيجاد حل لآلية تسعير الخبز، سيُدخل الأفران في أزمة كبرى قد تؤدي إلى عدم قدرتها على الانتاج.



وحالياً، فإنه من المرجح أن تزداد تسعيرة الربطة بعد يوم الأربعاء المقبل، إذ ستصدر تسعيرة جديدة للمحروقات في ذلك اليوم.