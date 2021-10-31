لبنان

تسعيرة الخبز الجديدة.. هذه آخر التوقعات بشأنها

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
31-10-2021 | 12:38
A-
A+
Doc-P-881211-637713024615982126.jpg
Doc-P-881211-637713024615982126.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تشيرُ المعطيات الأخيرة في قطاع الأفران وصناعة الخبز أنّ "المستجدات المرتبطة بستعيرة الخبز "غير إيجابية"، باعتبار أنه لم يتم ايجاد آلية واضحة للتسعير وسط تغيّر أسعار المحروقات بشكل مستمر.

وكان من المفترض أن يتمّ النظر بتسعيرة الخبز الأسبوع الماضي، إلا أنّ التأخير حصل ولم يطرأ أي تعديل على التسعيرة في حين أن الخسائر كبيرة.

وفي تصريح عبر "لبنان24"، قال رئيس نقابة صناعة الخبز طوني سيف إن "النقابة سلمت قبل أسبوعين جدول أسعار كفلة إنتاج الخبز لوزارة الاقتصاد، إلا أنه الوزير أمين سلام لم يوقع عليه حتى الساعة". 

وأوضح سيف أن "المشكلة الأساسية تكمن بالتقلب المستمر بسعر المحروقات"، وأضاف: "الأفران والمطاحن تشتري المازوت بسعر مُرتفع، في حين أن خسائر الأفران تزداد بشكل كبير". 

وأكد سيف أن ارتفاع أسعار المازوت بشكل أكبر من دون إيجاد حل لآلية تسعير الخبز، سيُدخل الأفران في أزمة كبرى قد تؤدي إلى عدم قدرتها على الانتاج.

وحالياً، فإنه من المرجح أن تزداد تسعيرة الربطة بعد يوم الأربعاء المقبل، إذ ستصدر تسعيرة جديدة للمحروقات في ذلك اليوم.

ورجحت أوساط معنية في قطاع انتاج الخبز أنّ سعر الربطة الواحدة في صالات الأفران قد يرتفع من 6500 ليرة لبنانية إلى نحو 8500 ليرة، في حين أنّ الربطة الواحدة سيقفز سعرها من 7000 إلى 9 أو 10 آلاف ليرة في متاجر بيع الغذاء. 

لبنان

خاص

إقتصاد

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:37 | 2021-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:22 | 2021-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:44 | 2021-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2021-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:27 | 2021-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:34 | 2021-10-31
19:23 | 2021-10-31
19:12 | 2021-10-31
19:03 | 2021-10-31
18:56 | 2021-10-31
18:43 | 2021-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website