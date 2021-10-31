تغريدة لافتة لوزير الداخلية.. هذا ما دعا اليه

كتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي عبر تويتر: فليتعظ الجميع: لبنان يستمد شرعيته العربية من علاقاته المميزة والعميقة مع أشقائه في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، ولا يحتمل عزلته عن محيطه ولن يكون يوماً منصة للهجوم على أي دولة شقيقة. لا يمكن لأحد تغيير هويتنا العربية. فلنباشر فوراً بتطبيق إجراءات إصلاحية شاملة.