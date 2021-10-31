لبنان

موظفو قطاع عام يتقاضون أضعاف رواتبهم.. ما يحصلُ يكشف عن فساد هائل

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
31-10-2021 | 14:27
A-
A+
Doc-P-881232-637713089512675458.jpg
Doc-P-881232-637713089512675458.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بات معروفاً أن موظف القطاع العام باتَ يعمل ليوم أو يومين أسبوعياً، إذ يُعتمد مبدأ المداورة في دوام العمل بين الموظفين. 
الأمرُ هذا تعزز بشكل أكبر وسط الغلاء المعيشي وارتفاع سعر صفيحة البنزين، ما يعني أن إيرادات الدولة عبر مجمل المؤسسات الرسمية تراجعت، باستثناء بعض الدوائر التي ازدادت المعاملات ضمنها، مثل الدوائر العقارية وغيرها.
وتركيزاً على هذه النقطة، فقد تبيّن مؤخراً أن العديد من الموظفين النافذين في بعض الدوائر العقارية، يبقون في مكاتبهم خلال يوم العمل حتى وقتٍ مُتأخر، وذلك من أجل تمرير معاملات مستعجلة لمواطنين، ولا ينفذون ذلك إلّا لقاء بدلٍ مادي مرتفع يفوق قيمة راتبهم بـ3 مرّات. 
ويعني ذلك بالدرجة الأولى أن الفساد يزداد أكثر فأكثر وسط انعدام قيمة الرواتب، في حين أنّ تعطل دوائر الدولة وتعثر معاملات المواطنين يساعد على زيادة الرشاوى من أجل الإسراع في إتمام المعاملات المطلوبة للكثير من الأمور.

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:37 | 2021-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:22 | 2021-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:44 | 2021-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2021-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:27 | 2021-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:34 | 2021-10-31
19:23 | 2021-10-31
19:12 | 2021-10-31
19:03 | 2021-10-31
18:56 | 2021-10-31
18:43 | 2021-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website